Теннисист Марченко праздновал выигрыш на старте соревнований в Италии

Дончанин Илья Марченко вышел победителем на старте Челленджера в итальянской Биелле, передает со ссылкой на ФТУ.

Марченко в двух сетах прошел пятого сеяного Мартина Клижана – 6:2, 7:6 (9:7).

Теннисисты провели на корте 1 час и 43 минуты. В первой партии Марченко выполнил два брейка, а во втором сете отыгрался с 1:4. На тай-брейке украинцу потребовалось 5 матчболов, чтобы завершить поединок в свою пользу.

В следующем круге Марченко будет противостоять 35-летнему итальянцу Лука Ванные, который занимает 456 место в рейтинге ATP.

Свитолина выиграла первый поединок нынешнего Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По материалам: УНН