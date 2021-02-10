Спорт

Самый титулованный клуб Украины подписал пятого американского баскетболиста

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Самый титулованный клуб Украины подписал пятого американского баскетболиста

“Будивельник” сообщил о достижении соглашения с опытным 34-летним американским форвардом Давоном Джеферсоном, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

Текущий сезон начинал в израильском “Маккаби” из Хайфы. В шести матчах израильского чемпионата набирал 14,3 очка и 7,5 подбора за поединок.

В общем новичок киевлян имеет большой опыт выступлений в ведущих европейских чемпионатах. Джефферсон выступал во Франции за “Асвел”, два сезона играл в Италии за “Рому” и “Канту”. В чемпионате Турции американец играл в составе “Газиантепа”, “Бахчешехира” и “Елильгиресуна”.

За пределами Европы форвард выступал в Китае, Корее, Пуэрто-Рико, Венесуэле, ОАЭ и России.

Стоит отметить, что в составе самого титулованного баскетбольного клуба страны Джефферсон станет пятым американским легионером.

“Будивельник” с 8-ю победами идет на 7-м месте чемпионата.

По материалам: УНН

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