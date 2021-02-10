С опытом выступлений в Италии: ФК “Колос” объявил о трансфере полузащитника

Двадцатисемилетний атакующий полузащитник Вячеслав Чурко перешел в “Колос” из донецкого “Шахтера”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-центр клуба с Ковалевки.

Трансферная сделка оформлена на правах аренды и рассчитана до конца текущего сезона. Футболист стал уже четвертым новичком в нынешнее зимнее межсезонье.

В начале сезона 2020/2021 Чурко вернулся в “Шахтер” из “Мариуполя”, был внесен в заявку, но на поле не выходил. Чурко является воспитанником академии донецкого “Шахтера”. Игрок выступал за “Шахтер-3”, “Говерлу”, “Мариуполь”, “Металлист”, “Академию Пушкаша” (Венгрия) и “Фрозиноне” (Италия). Основная позиция – правый вингер, хотя может сыграть и на левом фланге.

Также Вячеслав в свое время выступал за сборные Укриины U-17, U-19 и U-21, за которые провел 41 матч и забил 7 голов.

Украинский защитник сменил “Колос” на греческую команду.

По материалам: УНН