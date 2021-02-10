Пять слэм-данков украинца принесли “Вашингтону” шестую победу в НБА

В рамках соревновательного дня регулярного сезона НБА “Вашингтон” украинский центровой Алексей Лень в гостях нанес поражение “Чикаго” со счетом 105:101, передает корреспондент .

Наш “бигмен” второй раз за сезон получил место в стартовом составе коллектива и не подвел наставника Скотта Брукса. Он был активным в нападении и реализовал сразу пять слэм-данков за игру и ни разу не ошибся (с игры). Также реализовал 3 из 6 штрафнфих.

За 21 сыгранную минуту, уроженец Антрацита набрал 13 очков, собрал 7 подборов, поставил 2 блок-шота и отдал 1 ассист.

Стоит отметить, что “Уизардс” одержали лишь шестую победу в сезоне.

В начале месяца Лень провел самый результативный поединок в сезоне.

По материалам: УНН