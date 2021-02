На чемпионате мира по биатлону обнаружили три случая инфицирования COVID-19

Тесты на коронавирусную инфекцию одного представителя сборной Австрии по биатлону и двух сотрудников СМИ показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), пишет .

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter 10 февраля опубликовала релиз проверки участников чемпионата мира на коронавирус.

Накануне старта турнира выявлено три новых случая. Один из них — у представителя команды Австрии, имя которого не называется. Еще два случая зафиксировано у работников СМИ, которые будут освещать турнир. Все заболевшие отправились на самоизоляцию.

Всего до старта ЧМ было проведено 770 тестов.

Чемпионат мира начнется сегодня смешанной эстафетой. Начало — в 16:00 по киевскому времени. В смешанной эстафете выступят две биатлонистки и два биатлониста в каждой из сборных. Действующими чемпионами мира в смешанной эстафете является сборная Норвегии (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё). Украина будет стартовать под 10 номером.

The IBU has started to conduct SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.So far this week 770 tests were conducted. One staff member of the Austrian team and two media staff tested positive. pic.twitter.com/KhOw9M6Okh

— IBU (@biathlonworld) February 10, 2021

По материалам: УНН