Луческу и компания: названы три кандидата на звание “Лучший тренер клубов УПЛ”

Определились три претендента на победу в номинации “Лучший тренер в Украине мужских команд”, сообщает со ссылкой на страницу “Футбольные звезды Украины” в Facebook.

На награду претендуют Мирча Луческу, Виктор Скрипник и Александр Рябоконь.

“Тренер черниговской “Десны”, который прошел с командой путь от второй лиги в Премьер-лигу. В 2020 году “Десна” под руководством Александра Дмитриевича претендовала на серебряные медали во внутреннем первенстве и впервые в своей истории сыграла в еврокубках”, – сказано об Александре Рябоконе.

“В прошлом году тренер луганской “Зари” уже претендовал на победу в этой номинации и его присутствие среди номинантов в этом году также никого не удивляет. Ведь, несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника “Заря” завоевала бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы”, – так охарактеризовали Виктора Скрипника.

Луческу рассказал о противостоянии с “Шахтером” в качестве наставника “Динамо”.

По материалам: УНН