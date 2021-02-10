Гибель легендарного баскетболиста Брайанта: стала известна причина катастрофы вертолета

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) установила, что пилот вертолета, в котором погиб Коби Брайант, во время полета нарушил федеральные стандарты, передает со ссылкой на “ksla.com”.

Национальный совет по безопасности на транспорте в первую очередь обвинил пилота Ара Зобаяна в катастрофе 26 января 2020 года, в результате которой погиб он вместе с Брайантом, дочерью звезды баскетбола, и шестью другими пассажирами, которые направлялись на турнир по баскетболу среди девочек.

Причиной катастрофы вертолета, по мнению следователей, стала пространственная дезориентация пилота. Зобаян, опытный пилот проигнорировал обучение, нарушил правила полета, вылетев в условиях, когда он не мог видеть, и не принял альтернативных мер (замедление и посадка или переключение на автопилот), которые могли бы предотвратить трагедию.

Отметим, что Брайант выиграл пять титулов чемпиона НБА, дважды становился победителем Олимпиады. Он завершил карьеру в 2016 году.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джиа летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Впоследствии Брайанта посмертно наградили премией “Эмми” и в женской НБА основали награду имени Брайанта.

По материалам: УНН