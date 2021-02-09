Спорт

Зинченко установил исторический рекорд “Манчестер Сити”

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Зинченко установил исторический рекорд "Манчестер Сити"

Представитель сборной Украины по футболу Александр Зинченко вошел в число рекордсменов в истории “Манчестер Сити”, сообщает со ссылкой на “StatCity”.

Зинченко достиг отметки в 86,75 процента побед среди всех футболистов, которые когда-либо провели за “Манчестер Сити” более 10 встреч. Это ему удалось после участия в поединке АПЛ с “Ливерпулем” (4:1).

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в 2016 году, однако сначала был отдан в аренду в “ПСВ”, а в составе “горожан” дебютировал в октябре 2017 года. В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 15 матчах за “Сити” во всех турнирах.

После 22-х туров чемпионата Англии “Манчестер Сити” лидирует с 50-ю набранными баллами. Вторым идет “Манчестер Юнайтед” – 45 пунктов. Также “горожане” имеют одну игру в запасе.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 53 секунды ago
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