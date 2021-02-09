УЕФА назвал ключевых футболистов сборной Украины на Евро-2020

Официальный сайт УЕФА назвал имена двух игроков, которые должны стать лидерами сборной Украины по футболу в рамках Евро-2020, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

По мнению УЕФА, ключевыми лицами “желто-синих”, от которых будет зависеть результат, станут полузащитники Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский.

“Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 голов). Лучший бомбардир среди действующих футболистов сборной Украины. За всю историю только у Андрея Шевченко больше голов за “сине-желтых” – 48. Ярмоленко остается ведущим атакующим исполнителем команды несмотря на дефицит игровой практики в “Вест Хеми”, – сказано в характеристике о Ярмоленко.

“Руслан Малиновский (32 матча, 6 голов). Благодаря великолепной культуре паса и умению держать мяч, создавать пространство и двигаться между линиями, не говоря уже об убойном ударе с левой – разносторонний полузащитник “Аталанты” имеет большое влияние на игру сборной Украины”, – говорится в сообщении УЕФА.

Сборная Украины в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы по футболу. Пока ей не удавалось выйти в плей-офф. Дебютировав в 2012 году в качестве хозяев турнира, “сине-желтые” стартовали с исторической победы 2:1 над Швецией в Киеве. Но в дальнейшем проиграли пять матчей подряд на групповом этапе чемпионатов Европы.

Кроме того, Украина не забивала в пяти последних матчах на Евро: против Франции и Англии в 2012-м и против Германии, Северной Ирландии и Польши в 2016 г. Все пять она проиграла.

По материалам: УНН