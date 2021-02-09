В стане соперника “Динамо”: двое футболистов “Брюгге” получили травмы

Бельгийский ФК “Брюгге” из-за травм потерял защитника Клинтона Мату и хавбека Хансе Ванакена, сообщает со ссылкой на “HLN”.

Оба ключевые игроки команды получили повреждения в победном матче с “Васланд-Беверен” (0:2). Они выбыли на неопределенный срок.

28-летний анголец Мата провел в этом сезоне 32 матча и отдал 2 результативные передачи. Больше него не сыграл ни один из игроков “Брюгге”.

На счету Ванакена 30 матчей, 10 забитых мячей и 6 результативных пасов. Бельгиец является одним из самых результативных игроков бельгийской команды.

Примечательно, что полузащитник является вторым в рейтинге самых дорогих игроков “Брюгге”.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Динамо” примет “Брюгге”.

По материалам: УНН