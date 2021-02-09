Шесть положительных случаев: вспышка коронавируса произошла в клубе-лидере Примеры

Шесть футболистов мадридского ФК “Атлетико” получили положительные тесты на COVID-19, сообщает со ссылкой на ресурс “Deportes Cuatro”.

Отмечено, что число зараженных в команде достигло шести – на прошлой неделе болезнь была обнаружена у нападающего Жоау Фелиш. Также коронавирус в клубе был обнаружен у Янника Карраско, Марио Эрмосо и Мусы Дембеле.

На этот раз новыми жертвами вируса стали полузащитники Тома Лемар и Эктор Эррера. Оба отправятся на самоизоляцию.

“Атлетико” лидирует в чемпионате Испании, опережая “Барселону” и “Реал” на 7 очков, и имея две игры в запасе.

По материалам: УНН