Семикратный чемпион мира Хэмилтон заключил новый контракт с конюшней “Формулы-1”

Британский пилот Льюис Хэмилтон заключил новый контракт с конюшней “Формулы-1” – “Мерседесом”, передает со ссылкой на сайт “Мерседеса”.

“Я очень рад, что начну уже девятый сезон вместе с моими коллегами из “Мерседеса”. Вместе мы, как команда, добились невероятных результатов и с нетерпением ждем возможности развить наш успех, стремясь к совершенствованию как на трассе, так и за ее пределами.

В той же степени я решительно настроен продолжать уже начатую нами борьбу за то, чтобы сделать наш спорт более равноправным для будущих поколений, и я благодарен “Мерседесу” за огромную поддержку в этом направлении”, – отметил британец.

Примечательно, что в активе Хэмилтона семь титулов чемпиона “Формулы-1”. Он является мировым рекордсменом по количеству побед в “Формуле-1” (25 октября 2020 года выиграл Гран-при в 92 раз, обойдя по количеству побед прежнего рекордсмена – Михаэля Шумахера (91).

В следующем сезоне в “Формуле-1” дебютируют Юки Цунода, Мик Шумахер и Никита Мазепин. Также вернется двукратный чемпион соревнований Фернандо Алонсо.

По материалам: УНН