Спорт

Первые потери: украинские теннисисты стартовали на Australian Open

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Первые потери: украинские теннисисты стартовали на Australian Open

Теннисисты Сергей Стаховский и Марта Костюк провели поединки первого круга основной сетки Australian Open, передает со ссылкой на ФТУ.

Сергей Стаховский в первом раунде основы одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии уступил в титаническом матче 27-й ракетке мира Душану Лайовичу (23) – 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6.

Это была пятая встреча соперников, из четырех предыдущие три выиграл киевлянин.

А Костюк не смогла пройти во второй круг одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии. Она уступила Веронике Кудерметовой – 2:6, 6:7 (5:7).

Примечательно, что это уже второе поражение нашей соотечественницы от россиянки в этом году.

Уже 9 февраля поединок первого круга данных соревнований проведет наша Элина Свитолина.

По материалам: УНН

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