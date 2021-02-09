НХЛ перенесла семь матчей из-за COVID-19

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила о переносе очередных игр регулярного чемпионата из-за случаев коронавирусной инфекции в командах. Об этом сообщили на официальном сайте лиги, передает .

Отмечается, что матчи регулярного чемпионата с участием команд “Баффало”, “Нью-Джерси” и “Миннесоты” отложены на неопределенное время. Таким образом хоккеисты “Баффало” не смогут сыграть 11 и 13 февраля против “Вашингтона”, игроки “Нью-Джерси” не выйдут на лед в те же дни 11 и 13 в матчах против “Филадельфии”, а 15 февраля не состоится их игра с “Бостоном”. В свою очередь, “Миннесота” не сыграет против “Сент-Луиса” 11 февраля и через два дня против “Лос-Анджелеса”.

Все матчи отложены из-за внесения в COVID-протокол лиги целого ряда игроков вышеперечисленных клубов. В частности о отстранении игроков от игр ранее сообщил телеканал TSN.

В понедельник в протокол “Нью-Джерси” были включены форвард Нико Хишир, защитники Сами Ватанен и Коннор Кэррик. У “Баффало” в списке остаются девять игроков и главный тренер команды Ральф Крюгер, в список отстраненных хоккеистов “Миннесоты” добавились защитник Карсон Соуси и нападающий Виктор Раск, всего в списке стало 11 игроков.

На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке регулярного чемпионата НХЛ в связи с большим количеством выявленных случаев заболеваний коронавирусом среди игроков. В частности, обозреватель американской газеты New York Post Ларри Брукс сообщил, что данная мера может продлиться вплоть до завершения вакцинации хоккеистов клубов. Также он отметил, что руководство НХЛ может сократить количество матчей до 40 в случае выявления новых вспышек коронавируса.

Решение о том, когда хоккеисты “Нью-Джерси”, “Баффало” и “Миннесота” смогут возобновить тренировки и игры, будут приняты медицинскими группами НХЛ, Ассоциацией игроков и каждой командой в ближайшие дни. В общей сложности с начала текущего сезона НХЛ перенесла уже 31 матч.

По материалам: УНН