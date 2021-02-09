Клуб Реброва победил в украинском дерби чемпионата Венгрии

В 20-м туре чемпионата Венгрии по футболу лидер турнира Ференцварош Сергея Реброва принимал “Фехервар”, информирует со ссылкой на сайты клубов.

Команда Сергея Реброва победила со счетом 2:0 благодаря голам Узуни и Нгуена. Украинец Игорь Харатин провел на поле 86 минут в составе победителей и получил желтую карточку к своему пассиву. В стане соперника полный поединок сыграл другой украинец Иван Петряк.

Отметим, что данный выигрыш позволил закрепить лидерство “Ференцварошу” и оторваться от ближайших преследователей на 16 очков. “МОЛ Фехевар” Ивана Петряк находится на третьей позиции, имея одинаковое количество очков с “Пушкаш Академи”, однако уступая по дополнительным показателям.

Сергей Ребров в качестве тренера начинал работу ассистентом в молодежном составе “Динамо” в 2009 году. Также был ассистентом в сборной Украины и четыре сезона в “Динамо”. С 2014 по 2017 годы возглавлял “Динамо”, выиграв пять трофеев. Далее сезон он работал в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии, где завоевал звание вице-чемпиона страны. С 2018 года он выступает в качестве наставника “Ференцвароша” и привел клуб к двум чемпионским титулам.

По материалам: УНН