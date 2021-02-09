“Динамо” разгромило самый титулованный клуб Беларуси в конце сбора в Турции

Киевское “Динамо” завершило межсезонную подготовку контрольным матчем с вице-чемпионом Беларуси прошлого сезона, самым титулованным клубом страны (15 титулов в белорусском первенстве) – “БАТЭ”, передает корреспондент .

Уже на 7-й минуте комбинационную атаку завершил Виктор Цыганков точным ударом низом с левой ноги. В конце 20-минутки Карлос Де Пена оформил красивый, результативный штрафной удар. Впоследствии автогол в свой пассив записал игрок белорусов Копитович (3:0).

Долгое время было голевое затишье в матче, однако с 78 минуты команды обменялись двумя забитыми мячами в каждую из рамок ворот. За “бело-синих” отличились Дуелунд и Родригес, а за “БАТЭ” Умаров и Сорока. Как следствие уверенный выигрыш подопечных Луческу – 5:2.

Уже на этой неделе для команды Мирчи Луческу возобновятся официальные матчи сезона, ближайший из них с “Олимпиком” 13 февраля.

По материалам: УНН