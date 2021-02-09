“Бавария” пробилась в финал Клубного чемпионата мира

Мюнхенская “Бавария” обыграла египетский “Аль-Ахли” в полуфинале Клубного чемпионата мира ФИФА, сообщает со ссылкой на сайт ФИФА.

Африканский клуб был обязан своему вратарю Мохаммеду Эль Шенави за сохранение ворот в первые 15 минут. Однако через несколько минут произошел прорыв. Вингер Кингсли Комана отдал передачу на Сержа Гнабри на ударную позицию, но он ловко передал мяч Левандовски, который пробежал мимо Эль Шенави и направил мяч в сетку.

В конце матча Левандовски удвоил счет и оформил дубль, подарил путевку “Баварии” в финал (2:0).

Мексиканский “Тигрес” станет оппонентом “Баварии” по финалу данного чемпионата.

По материалам: УНН