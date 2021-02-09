Спорт

Australian Open: Свитолина преодолела стартовый круг турнира

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Australian Open: Свитолина преодолела стартовый круг турнира

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела стартовый барьер на Открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

В поединке первого круга украинка, посеянная под пятым номером, за 2 часа обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову – 6:3, 7:6 (5).

В активе победительницы 3 эйса, 2 с 4 выигранных брейкпойнта при 2-х двойных ошибках. Чешка совершила 4 эйса и реализовала один брейкпойнт. Также у обоих теннисисток по 33 невынужденных ошибки.

Отметим, что во втором круге Открытого чемпионата Австралии Свитолина сыграет с 16-летней американкой Кори Гауфф. Для теннисисток очное противостояние станет первым в карьере.

Свитолина осталась последней украинкой в рамках Элина Свитолинаодиночных разрядов AUS Open.

По материалам: УНН

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