Украинский защитник “Динамо” близок к переходу в польский гранд

Польский ФК “Легия” в ближайшее время должен арендовать центрбэка киевского “Динамо” Артема Шабанова. Об этом утверждает издание “Legia.Net”, передает

Действующий чемпион Польши готов арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона. Поскольку трансферное окно чемпионата Польши закроется 24 февраля, то у клубов еще есть достаточно времени для завершения переговоров.

В последнее время Шабанов получал малую игровую практику в “Динамо”, осенью он сыграл только в одном матче УПЛ и одном матче Лиги чемпионов.

Всего за “Динамо” спортсмен выступал 3 года, перейдя из донецкого “Олимпика”. Также на его счету 2 матча за национальную сборную Украины.

Примечательно, что после 16-ти сыгранных туров польской Екстраклясы “Легия” занимает второе место, имея в активе 32 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 25:16.

“Динамо” объявило заявку на плей-оффф Лиги Европы, в которую попал Шабанов.

По материалам: УНН