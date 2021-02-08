Украинский полузащитник отдал два результативных паса в игре чемпионата Бельгии

В 26-м туре бельгийской О Лиги ФК “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука и полузащитника Романа Безуса принимал соседей по турнирной таблице с “Эйпен”, информирует со ссылкой на сайт команды.

Роман Безус провел 83 минуты в составе хозяев и отметился сразу двумя результативными передачами. Однако “Гент” не сумел удержать выигрыш — 2:2.

Зато Яремчук, который пропустил последние матчи команды из-за травмы, выздоровел, занял свое место в стартовом составе и отыграл до конца встречи.

“Гент” сыграл третий раз подряд вничью и с 33 очками занимает только 12-ю строчку.

По материалам: УНН