Спорт

Украинская сноубордистка завоевала вторую медаль на Кубке Европы в Швейцарии

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Украинская сноубордистка завоевала вторую медаль на Кубке Европы в Швейцарии

Представительница украинского сноубординга Аннамари Данча второй раз за уикенд попала на пьедестал почета Кубка Европы, передает со ссылкой на НОК Украины.

“Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с бронзовой наградой в параллельном слаломе во второй день Кубка Европы в Швейцарии”, — сообщается в обращении НОК Украины.

Наш Василий Кашелюк в мужской программе завоевал “серебро”. В пятерку лидеров попала Вита Боднарук, показав 4 результат. Чемпион мира среди юниоров Михаил Харук завоевал 6 и 9 позиции, Лерон Бакиров — 7.

Днем ранее Данча выиграла награду высшей пробы в рамках Кубка Европы.

По материалам: УНН

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