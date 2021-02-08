Украинская атлетка стала призером международного турнира по многоборью

Украинская легкоатлетка Анастасия Мохнюк успешно выступила на традиционном международном турнире многоборцев в Таллинне, информирует со ссылкой на ФЛАУ.

В Таллинне украинка пробежала 60-метровку с барьерами за 8,43 сек, преодолела 174 см в секторе для прыжков в высоту, толкнула ядро на 13,78 м, прыгнула 6,09 м в длину и показала 2:24,98 на 800-метровке.

Выиграла соревнования с пятиборья бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2018 года Адрианна Сулек. 21-летняя польская атлетка улучшила личный рекорд в помещениях почти на 500 очков, набрав в сумме 4442 балла.

При этом в женском пятиборье 30-летняя броварчанка набрала 4393 очка и сразу заняла восьмую позицию в мировом топ-листе сезона.

Финалистка чемпионата мира 2015 года по семиборью Мохнюк на этом турнире отпраздновала свое возвращение на международную арену после пятилетнего перерыва.

По материалам: УНН