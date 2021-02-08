Спорт

Обидчица теннисистки Свитолиной победила на турнире в Мельбурне

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Обидчица теннисистки Свитолиной победила на турнире в Мельбурне

Ведущая бельгийская теннисистка Элисе Мартинес завоевала трофей на теннисных соревнованиях WTA Gippsland Trophy, который состоялся на кортах в Мельбурне, информирует со ссылкой на WTA.

В финальной встрече 20-я ракетка мира обыграла Кайю Канепи из Эстонии, которая занимает 94-ю строчку в рейтинге WTA. Игра продолжалась 1 час 13 минут. Мартинес пять раз подала навылет и сделала три двойных ошибки, на счету соперницы – три эйса и четыре двойные.

Ранее бельгийка лишь раз побеждала на турнирах подобной категории (Доха-2019).

Примечательно, что призовой фонд турнира составлял 565 тыс. долл.

В другом турнире, который проходил в Мельбурне, победу одержала австралийка Эшли Барти.

Три представителя Украины выступят в одиночных разрядах основной сетки на Australian Open.

По материалам: УНН

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