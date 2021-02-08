Спорт

Нападающий “Динамо” оформил победный гол в чемпионате Испании

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Нападающий "Динамо" оформил победный гол в чемпионате Испании

Пятью матчами продолжилась серия поединков 24-го тура испанской Сегунды, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Гол нападающего “Динамо” Франа Соля принес победу “Тенерифе” (Соль выступает за клуб на правах аренды) над “Райо Вальекано”. На 65 минуте форвард забил гол с передачи Ноно — 1:0.

В текущем сезоне Сегунды Соль провел 20 поединков и забил 6 голов. На данный момент в “Тенерифе” 30 очков и команда занимает 14 место.

Соль забил дубль в поединке “Тенерифе” в начале прошлого месяца.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
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