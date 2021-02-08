Лучший бомбардир УПЛ стал футболистом “Зари”

Иранский нападающий Захедитабар Шахаб стал игроком луганской “Зари”, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Футболист подписал соглашение с клубом, заключив полноценный контракт сроком на четыре года. О трансферной стоимости перехода игрока информация отсутствует.

В составе своего теперь уже бывшего клуба, донецкого “Олимпика”, Шахаб провел 34 игры, проведя в общей сложности 2205 минут на игровом поле. Забил 14 мячей и сейчас является одним из лучших бомбардиров чемпионата – по 8 мячей, как и у Виктора Цыганкова. В пассиве нападающего девять желтых карточек.

Шанс дебютировать за “Зарю” Шахаб может получить уже 13-го февраля в противостоянии “Зари” с “Десной”.

По материалам: УНН