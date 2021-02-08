Спорт

Лучший бомбардир УПЛ стал футболистом “Зари”

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Лучший бомбардир УПЛ стал футболистом "Зари"

Иранский нападающий Захедитабар Шахаб стал игроком луганской “Зари”, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Футболист подписал соглашение с клубом, заключив полноценный контракт сроком на четыре года. О трансферной стоимости перехода игрока информация отсутствует.

В составе своего теперь уже бывшего клуба, донецкого “Олимпика”, Шахаб провел 34 игры, проведя в общей сложности 2205 минут на игровом поле. Забил 14 мячей и сейчас является одним из лучших бомбардиров чемпионата – по 8 мячей, как и у Виктора Цыганкова. В пассиве нападающего девять желтых карточек.

Шанс дебютировать за “Зарю” Шахаб может получить уже 13-го февраля в противостоянии “Зари” с “Десной”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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