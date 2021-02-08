Дубль Ибрагимовича помог “Милану” вернуть лидерство в Серии А

“Милан” одержал победу над “Кротоне” в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу, передает со ссылкой на сайт “миланцев”.

В конце получаса игры счет был открыт Златан Ибрагимович. С 64 по 70 минуты “россонери” еще трижды расписались в воротах оппонентов — 4:0. Дубли оформили Ибрагимович и Ребич.

Примечательно, что в активе именитого Ибрагимовича стало более 500-ти голов в клубной карьере. На его счету 156 голов за “ПСЖ”, 82 за “Милан”, 66 “Интера”, 53 за “Лос-Анджелес Гэлэкси”, 48 за “Аякс”, 29 “Манчестер Юнайтед”, 26 “Ювентуса”, 22 с “Барселону” и 18 в “Мальме”.

После этой победы “Милан” снова возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, опередив “Интер” на два очка.

По материалам: УНН