Десятая подряд победа: Зинченко помог “Манчестер Сити” разгромить “Ливерпуль”

В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” полузащитника сборной Украины Александра Зинченко на выезде встречался с действующим чемпионом – “Ливерпулем”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УАФ.

Украинский футболист седьмой раз в сезоне вышел в стартовом составе “Горожан” в чемпионате страны на позиции левого защитника и сыграл полную встречу, которая завершилась уверенной победой его команды со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Гюндоган, также забили Стерлинг и Фоден. За “мерсисайдцев” гол престижа оформил Салах.

Сейчас, имея задел в 50 очков, “Манчестер Сити” продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ.

“Горожане” имеют десятиматчевую победную серию в АПЛ. В следующем туре они будут принимать “Тоттенхэм”.

По материалам: УНН