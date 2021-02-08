Блок-шот с сиреной подарил “Будивельнику” вторую победу над БК “Прометей”

БК “Будивельник” победил дома “Прометей” в центральном поединке регулярного чемпионата Суперлиги, передает корреспондент.

В конце третьей четверти хозяева паркета уступали 59:73, но смогли осуществить “камбэк”. Судьба поединка решалась на заключительных секундах. За две секунды до завершения игры при счете 93:91, центровой “Прометея” Майерс забрал подбор на чужом щите, но при броске с сиреной получил блок-шот.

Самым у победителей стали Реджинальд Джонсон (23 очков) и Стивен Бурт (20). А самым эффективным у победителей стал Брайс Джонсон — 12 очков, 17 подборов (13 в защите), 2 передачи, 1 перехват, 4 блокшота, РЕ 30.

“Будивельник” завоевал восьмую победу при 12-ти поражениях — 7 место. “Прометей” с 11 победами идет 5-м.

По материалам: УНН