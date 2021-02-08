“Барселона” на последних минутах одержала победу в поединке Примеры

В матче 22-го тура испанской Примеры “Бетис” принял на своем поле “Барселону”, сообщает со ссылкой на сайты команд.

Встреча состоялась на стадионе “Бенито Вильямарин” и завершилась со счетом 2:3.

Нападающий хозяев Иглесиас помог “Бетис” выйти вперед в конце тайма. Но Месси сравнял цифры на табло (59 мин). Далее защитник “Бетиса” Виктор Руис успел отличиться автоголом и забитым мячом в ворота каталонцев. На 87 минуте 21-летний нападающий Тринкан подарил выигрыш “блаугранос” — 2:3.

“Барселона”, набрав 43 очка, вышла на второе место в турнирной таблице Примеры (аналогичное количество в “Реал”). “Бетис” с 30 очками остался на седьмой позиции.

По материалам: УНН