Уверены и готовы: Каштру оценил состояние “Шахтера” перед восстановлением сезона

Наставник чемпиона Украины по футболу “Шахтер” – Луиш Каштру, подвел итоги зимних сборов в Турции, передает со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2/3”.

Португальский специалист отметил, что его подопечные находятся в хорошей физической форме, а также выразил уверенность перед стартом второй части сезона.

“Была некоторая нестабильность в планировании, какие игры отменились, но в целом мы выполнили свои цели. Прежде всего футболисты находятся в хороших физических кондициях. Мы очень уверены перед второй частью чемпионата, Кубок Украины и Лигой Европы. Едем из Турции в полной уверенности: ребята восстановлены. Были травмы, через которые игроки уже прошли. Все готовы.

Было очень важно уехать без травм, с восстановленными игроками, с хорошим командным духом. Мы оптимисты: в прошлом сезоне так было и сейчас точно так же. У нас цель — выиграть чемпионат, Кубок Украины и провести достойно кампанию в Лиге Европы. И для этого нужны все — все должны быть подготовлены. Мы очень довольны этим собранием”, — подчеркнул Каштру.

Дубль Коноплянки принес “горнякам” выигрыш в заключительной игре на сборах в Турции.

По материалам: УНН