Умер боксер, победивший Мохаммеда Али

На 68-м году жизни умер бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA, американский боксер Леон Спинкс, передает издание BoxingScene, информирует .

В течение последних пяти лет Спинкс болел с раком простаты, что и стало причиной его смерти. Когда боксер умирал, рядом с ним была его жена Бренда Глура Спинкс, отмечает издание.

Кроме чемпионата мира, Спинкс также выиграл золото на Олимпиаде 1976 года. Но наибольшую известность он получил после победы над Мохаммедом Али в 1978 году.

Тогда Али было уже 36 лет. Он уже собирался завершить карьеру и рассчитывал нокаутировать Спинкса. Но получилось иначе, Спинск победил раздельным решением судей.

Позже между боксерами состоялся матч-реванш, в котором Али победил соперника единогласным решением судей. Через три года Спинкс закончил карьеру. Всего он провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.

В свою очередь, в июня 2016 году не стало легендарного боксера Мохаммеда Али, который скончался в США на 75-м году жизни после более 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона.

По материалам: УНН