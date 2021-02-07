Теннис: Молчанов второй раз подряд пробился в финал международного турнира

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с Александром Недовесов (Казахстан) пробились в финал теннисных соревнований в Турции, сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

В полуфинале третьи сеяные одержали победу над дуэтом из Бразилии Рафаэль Матос/Фелипе Мелигени — 3:6, 7:5, 10:8.

В титульном поединке Денис Молчанов и Александр Недовесов сыграют против пары Алекс Лоусон/Роберт Гэлловэй, которые посеяны на турнире под четвертым номером.

Примечательно, что Молчанов вторую неделю подряд выступит в решающем матче на турнире категории “Челленджер”. В прошлый раз он победил на подобных парных соревнованиях в Анталии.

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По материалам: УНН