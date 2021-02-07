Несмотря на победу: женская сборная Украины не пробилась на чемпионат Европы по баскетболу

Национальная женская сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла команду Финляндии в своем заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2021. Об этом сообщает “Главпост” ФБУ, передает .

Счет встречи в португальском городе Матозиньюш в пользу “желто-синих” — 91:75 (27:15, 25:19, 18:17, 21:24).

Для выхода в финальную часть чемпионата Европы нашей команде нужно было оказаться среди пяти лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

Однако, другие матчи, от которых зависела судьба сборной Украины, завершились со счетами, которые не позволили “сине-желтым” попасть в топ-5 вторых команд в квалификации.

Таким образом, от группы G, в которой выступала женская сборная Украины, на чемпионате Европы сыграет только команда Бельгии, которая выиграв все шесть матчей квалификации, заняла первое место в квартете.

Лучшими сборными, которые заняли вторые места в своих группах стали: Италия, Черногория, Босния и Герцеговина и Турция.

По материалам: УНН