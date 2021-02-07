Клуб Малиновского и Коваленко упустил победу в игре Серии А

В рамках 21-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитников сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко на своем поле неожиданно сыграла вничью с аутсайдером турнира “Торино” – 3:3, передает со ссылкой на сайт УАФ.

По ходу встречи хозяева выигрывали со счетом 3:0, но на 84 минуте пропустили третий раз в игре — отличился Бонаццолли.

Малиновский вышел в стартовом составе и доиграл до 78-й минуты, а Коваленко не попал в заявку на игру.

Сейчас, имея в активе 37 очков, команда украинцев занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

По материалам: УНН