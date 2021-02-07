Карантин: матч плей-оффф Лиги чемпионов состоится на нейтральной арене

УЕФА подтвердил новое место проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между “РБ Лейпциг” и “Ливерпулем”, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Вместо “Ред Булл Арены” в Лейпциге, матч пройдет на стадионе “Пушкаш Арена” в Будапеште 16 февраля, которая станет нейтральной для обеих команд.

Английской команде не разрешили въезд в Германию из-за карантина, поэтому “РБ Лейпциг” был вынужден искать нейтральный стадион. На “Пушкаш Арене” свои матчи проводит сборная Венгрии, общая вместимость – 67 215 человек.

Кроме того, УЕФА поблагодарил оба клуба за их тесное сотрудничество и помощь в поиске решения данной проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за их поддержку, и согласие на проведение данного матча.

Ответный матч команд пройдет 10-го марта в Англии.

По материалам: УНН