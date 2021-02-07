Капитан сборной Украины стала самой результативной баскетболисткой отбора на ЧЕ-2021

Капитан сборной Украины по баскетболу завоевала звание самого результативного игрока отборочного цикла к чемпионату Европы-2021, передает со ссылкой на ФБУ.

По итогам отборочного турнира самой результативной стала капитан сборной Украины Алина Ягупова. В шести поединках она набрала 153 очка – 25,5 за матч.

Также Ягупова стала лучшей по передачам. Всего она отдала 50 результативных ассистов – 8,3 за матч.

Заметим, что заключительной победы и итогового второго места в отборочной группе не хватило сборной Украины, чтобы выйти в финальный турнир Евробаскета-2021 по дополнительным показателям.

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По материалам: УНН