Спорт

Дубль Варана принес на последних минутах “Реала” выигрыш над “Уэска”

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Дубль Варана принес на последних минутах "Реала" выигрыш над "Уэска"

В матче 22-го тура испанской Примеры мадридский “Реал” обыграл аутсайдера турнира “Уэска”, передает со ссылкой на сайты клубов.

Встреча проходила на стадионе “Эль-Алькорас” в Уэска и завершилась со счетом 2:1. Выигрыш “галактикос” принес точный удар от французского защитника Рафаэля Варана, который оформил дубль.

Украинский голкипер Андрей Лунин не получил игрового времени в поединке.

“Реал” набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры. “Уэска” (16), по-прежнему на последнем, 20-м месте.

По материалам: УНН

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