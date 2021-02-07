“Динамо” добыло победу в предпоследней игре международных сборов

В рамках четвертого контрольного поединка на сборах в Турции “Динамо” обыграло болгарский клуб, передает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Во второй половине тайма македонцы на время перевели игру на половину поля “динамовцев” и создали несколько угроз, но со стандартными положениями соперников украинцы справились. Наконец, наши футболисты организовали и провели результативную атаку, в результате которой Андриевский из глубины поля забросил мяч в штрафную соперников, где его ожидал Леднев, который в касание мастерски переправил сферу в сетку, выведя свою команду вперед — 1:0. В итоге этот мяч стал единственным в матче и принес минимальную победу киевлянам.

“Динамо” (состав): Нещерет (Бойко, 46 мин) — Миколенко (Сидклей, 77), Попов (Сирота, 79), Забарный, Кендзера (Караваев, 61) — Сидорчук (Шепелев, 61), Шапаренко (Андриевский, 61 ) Буяльский (Дуелунд, 77), Цыганков (Леднев, 77), Родригес (де Пена, 61) — Беседин (Супряга, 61).

До этого поединка подопечные Луческу свели вничью игру с “ЦСКА 1948”.

По материалам: УНН