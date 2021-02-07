Четыре украинки узнали соперниц по парному турниру Australian Open

Состоялась жеребьевка в парной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису, в рамках которого примут участие четыре уроженки Украины, передает со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Марта Костюк и Александра Саснович (Беларусь) в первом круге встретятся с немкой Моной Бартель и Чжу Линь из Китая.

Людмила Киченок и Елена Остапенко (Латвия) получили 13-й номер посева и на старте сыграют против японско-американской пары Макото Ниномия/Сабрина Сантамария.

Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок в своем первом матче померяются силами с Мари Боузковою из Чехии и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

В прошлом сезоне ни одной из шести украинок не удалось пробиться даже в 1/16 финала парного турнира AAUS Open. Тогда выступали наши Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и сестры Киченок.

По материалам: УНН