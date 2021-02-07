Спорт

Бразильский легионер усилил состав футбольного клуба УПЛ

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Бразильский легионер усилил состав футбольного клуба УПЛ

Донецкий ФК “Олимпик” усилил переднюю линию бразильским атакующим фланговым полузащитником Таллесом Бренером Где Паулой, информирует со ссылкой на сайт команды.

22-летний Таллес Бренер де Паула подписал контракт с “Олимпиком” сроком на 3,5 года. В команде Игоря Климовского бразилец будет выступать под 30-м номером.

За свою карьеру футболист успел поиграть на юношеском уровне за бразильские “Интер” и “Флуминенсе”, после чего провел несколько сезонов за “Нороэсте” и “Мирасол”, которые выступают в чемпионате штата Сан-Паулу.

Последним клубом футболиста был ФК “Вилла Нова”, в составе которого Таллес стал победителем бразильской Серии С (третий по рангу дивизион Бразилии), а в решающем матче плей-офф именно дубль Бренера помог его команде стать триумфатором лиги и повысится в классе. Всего же вингер в прошлом сезоне принял участие в 24 матчах за “Вилла Новую”, в которых сумел отличиться 3-мя голами.

Воспитанник “Порту” пополнил ряды донецкого “Олимпика”.

По материалам: УНН

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