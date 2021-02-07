Баскетбол: лидер Суперлиги одержал 15-ю победу в сезоне

В рамках регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги Украины “Киев-Баскет” на выезде обыграл “Одессу”, передает корреспондент

Столичному клубу пришлось проявить характер в противостоянии, ведь они проиграли первые две четверти (46:41). Однако во второй половине подопечные Айнарса Багатскиса переломили ход событий и праздновали победу – 86:78.

“Одесса”: Кондраков 7 очков + 3 подборов + 3 передач, Браун 20 очков + 7 подборов + 2 передач, Блэйлок 16 очков + 1 подборов, Монди 8 очков + 4 подборов + 6 передач, Прокопенко 9 очков +2 подбора, Носков 8 очков + 7 подборов + 2 передач

“Киев-Баскет”: Коренюк 8 очков +1 подборов + 1 передач, Близнюк 18 очков + 3 подбора + 4 передач, Джейкобсон 11 очков + 6 подборов + 2 передач, Янг 11 очков + 3 подбора + 7 передач, Крутоус 9 очков 1 подборов.

Отметим, что “Киев-Баскет” завоевал 15-й выигрыш в сезоне при 3-х поражениях и уверенно лидирует в турнирной таблице. “Одесса” идет восьмой (6/14).

В следующем поединке киевляне будут принимать действующего чемпиона страны “Днепр”. Матч пройдет 10 ноября.

По материалам: УНН