Защитник сборной Украины сменил австрийский на хорватский клуб

Украинский защитник Евгений Чеберко сменил австрийский ФК “ЛАСК” на хорватский “Осиек”, передает со ссылкой на сайты команд.

“Эта аренда предоставит Евгению возможность получить игровой опыт на очень хорошем уровне. Мы высоко ценим его, будем наблюдать за его развитием и желаем ему всяческих успехов в Хорватии на протяжении срока аренды”, — сказал наставник “Ласка” Юрген Вернер.

Австрийский “ЛАСК” решил отдать центрального защитника в аренду на полтора года.

В этом сезоне Чеберко провел за “ЛАСК” 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего защитника составляет 900 тыс. Евро.

В активе Чеберко один проведенный матч за сборную Украины по футболу, где он дебютировал в октябре 2020 года.

По материалам: УНН