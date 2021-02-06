Спорт

Защитник сборной Беларуси перешел в украинский клуб

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Защитник сборной Беларуси перешел в украинский клуб

ФК “Колос” подписал контракт с очередным новичком, защитником сборной Беларуси Николаем Золотовым, информирует со ссылкой на пресс-службу команды.

26-летний футболист выступает на позиции левого защитника, хотя в случае необходимости может сыграть и на правом фланге.

Последние два сезона Золотов провел в клубе РПЛ “Урал” (сезон 2019/2020 – 8 матчей, сезон 2020/2021 – 9 матчей), а до этого играл за “Витебск” (сезон 2018-го – 29 матчей, три гола + 1 результативная передача, сезон 2019-го – 36 матчей, три гола).

Также защитник сыграл 20 поединков за молодежную сборную Беларуси и семь раз надевал футболку белорусской национальной сборной.

Отмечено, что новичок присоединился к тренировочным сборам команды в Турции, пройдя перед этим медицинский осмотр.

Ранее официальные соглашения с “Колосом” заключили Дмитрий Хлёбас и Альваро Нгамба.

По материалам: УНН

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