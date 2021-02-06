“Заря” праздновала победу в заключительной игре на сборах в Турции

Финальный контрольный поединок на сборах в Турции ознаменовался победой луганской “Зари” над тбилисским “Динамо”, передает со ссылкой на сайт “Зари”.

Первый опасный момент создал соперник после штрафного, но Никола Василий полностью контролировал ситуацию. Несколько минут спустя еще один момент был у бронзового призера УПЛ и снова голкипер сыграл надежно.

На 16-й минуте грузинский коллектив вышел вперед. Соперник реализовал удар после навеса со штрафного.

Однако на 28-й минуте Андрейс Циганикс грамотно разрушил контратаку соперника, мяч в два касания был доставлен от штрафной “Зари” до штрафной “Динамо”, где оказался Владислав Кочергин и четко послал мяч в сетку ворот – 1:1.

Уже на 77-й минуте “Заря” вышла вперед. Отличная атака, мяч оказался у Даниила Алефиренко и после его точного удара был в сетке “Динамо” – 2:1.

Эта встреча поставила точку в турецком сборе луганской “Зари”. Уже завтра наша команда возвращается домой.

“Заря” в первом поединке после зимнего перерыва УПЛ, 13-го февраля будет принимать черниговскую “Десну”.

По материалам: УНН