Спорт

Украинский теннисист выиграл второй подряд турнир в Турции

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Украинский теннисист выиграл второй подряд турнир в Турции

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе с Александром Недовесовым выиграл второй парный титул подряд на серии челленджеров, проходящих в турецкой Анталии. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

В финале дуэт во главе с украинцем нанес поражение американской паре в составе Роберта Хелловея и Алекса Лоусона – 6:4, 7:6 (7:2).

Финальное противостояние продолжалось 1 час и 20 минут. В первом сете Молчанов и Недовесов оформили один брейк, не удержали преимущество с брейком во втором сете, но затем на тай-брейке выполнили 4 мини-брейка против одного у соперников.

Отметим, что в карьере Молчанова это уже 29-й парный трофей на челленджерах.

Украинские теннисисты узнали первых соперников на Australian Open.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
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