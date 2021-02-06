Украинская рекордсменка признана лучшей легкоатлеткой месяца в Европе

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих избрана лучшей легкоатлеткой января в Европе, передает со ссылкой на страницу Европейской легкоатлетической ассоциации.

“Открыла сезон с высоты 2,02 метра в Киеве, а затем взяла 2,00 метра в Удине. Ярослава Магучих – лучшая легкоатлетка в январе! Есть подозрение, что сваи магучие может быть номинирована и в следующем месяце”, – говорится в сообщении Европейской легкоатлетической ассоциации.

Сваи магучие в борьбе за награду обогнала голландка Фемке Бол, а также британок Дайна Эшер-Смит и Киле Годжкинсон. Победа произошла благодаря двум триумфальным выступлениям на турнирах в Киеве и в Удине.

Сваи магучие покорила историческую высоту и установила два рекорда.

По материалам: УНН