Самый дорогой футболист “Аякса” получил годичную дисквалификацию: известны причины

Голкипер ФК “Аякс” и сборной Камеруна Андре Онана получил годичную дисквалификацию за употребление запрещенного вещества, сообщает со ссылкой на сайт гранда голландского клуба.

В организме 24-летнего голкипера было найдено запрещенное вещество фуросемид — это проявилось после внеочередного тестирования в команде 30 октября 2020 года. Футболист объяснил, что препарат попал в его организм случайно: он ошибочно принял лекарство жены. В ближайшее время он совместно с “Аяксом” подаст апелляцию в “CAS”.

УЕФА дисквалифицировал Онана на год — он не сможет играть не только за клуб, но и за сборную Камеруна.

Отметим, что с амстердамским клубом вратарь завоевал три национальных трофея и сыграл в финале Лиги Европы.

Трансферная стоимость кипера составляет 36 млн. евро — самый дорогой в “Аяксе”, а также входит в топ-10 самых дорогих голкиперов мира (занимает 7-е место).

По материалам: УНН