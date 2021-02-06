Спорт

“Интер” нанес поражение “Фиорентине” и вышел в лидеры Серии А

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

"Интер" нанес поражение "Фиорентине" и вышел в лидеры Серии А

Миланский “Интер” в гостях обыграл флорентийскую “Фиорентину” в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу (Серия А), передает корреспондент .

На 31 минуте баталии эффектный дальний обводящий удар оформил полузащитник Барелла. После перерыва Хакими ворвался в штрафную площадку на 52-й минуте и совершил прострел низом, который замкнул хорват Перишич — 2:0.

После этой победы “Интер” вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата и опережает “Милан” на одно очко.

“Фиорентина” остается на 12-м месте.

В этом туре Серии А клуб Малиновского и Коваленко — “Аталанта”, принимать ФК “Торино”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв (фото)

46 минут ago

Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

1 час ago

«Золотой паспорт». Эксперты назвали страны с самыми привлекательными программами

1 час ago

6-8 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявлена повышенная лавинная опасность

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button