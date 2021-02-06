Спорт
“Интер” нанес поражение “Фиорентине” и вышел в лидеры Серии А
Миланский “Интер” в гостях обыграл флорентийскую “Фиорентину” в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу (Серия А), передает корреспондент .
На 31 минуте баталии эффектный дальний обводящий удар оформил полузащитник Барелла. После перерыва Хакими ворвался в штрафную площадку на 52-й минуте и совершил прострел низом, который замкнул хорват Перишич — 2:0.
После этой победы “Интер” вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата и опережает “Милан” на одно очко.
“Фиорентина” остается на 12-м месте.
В этом туре Серии А клуб Малиновского и Коваленко — “Аталанта”, принимать ФК “Торино”.
По материалам: УНН