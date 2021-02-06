Дубль Коноплянки принес выигрыш “Шахтеру” в заключительном спарринге за рубежом

В заключительном контрольном матче зимних тренировочно-учебных сборов “Шахтер” провел поединок с боснийским ФК “Борац”, передает корреспондент.

Удивительно активным на поле до перерыва оказался Евгений Коноплянка. С первым коварным ударом вингера голкипер “Бораца” справился, но на 39 минуте был уже бессилен. Через несколько минут игроки “Бораца” были оборваны на своей половине поля, чем воспользовался Фернандо и Коноплянка. После удара бразильца по воротам мяч улетел в украинца, который переправил его в пустую сетку ворот — 2:0.

Состав “Шахтера”, 1-й тайм: Трубин, Додо, поздравляю, Матвиенко (Хочолава, 32), Исмаили, Степаненко (к), Марлос, Патрик, Коноплянка, Тайсон, Мораес (Фернандо, 32)

“Шахтер”, 2-й тайм: Пятов (к), Болбат, Кривцов, Хочолава (Бондарь, 61), Корниенко (Сиприано, 70), Майкон, Маркос, Шостак (Мудрик, 70), Тете, Соломон, Фернандо (Дентиньо , 61).

Этой победой “горняки” завершили сборы в Турции. Команда вернется в Киев, где будет готовиться к первым официальным матчам — 13 февраля в УПЛ с “Колос” и 18 февраля в Лиге Европы с “Маккаби” (Тель-Авив).

По материалам: УНН