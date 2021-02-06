Спорт

Центровой Лень провел самый результативный матч в сезоне НБА

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Центровой Лень провел самый результативный матч в сезоне НБА

В поединке регулярного сезона НБА “Вашингтон” украинского центрового Алексей Леня провел выездную игру с “Майами Хит”, передает корреспондент

Наш земляк стал по-настоящему неудержимым в заключительной четверти встречи, раздавая соперникам ряд блок-шотов, забрасывая мячи из-под кольца и слэм-данки.

Украинский центровой набрал 18 очков (7/9 двухочковых, 0/3 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 5 блок-шотов при 1 фоле и 2 потерях за 24 минуты на площадке.

По очкам и блок-шотам этот поединок для Леня стал лучшим в нынешнем сезоне.

Отметим, что рекордом карьеры по блок-шотам для Леня является 6 блоков в матче против “Оклахомы” 2 марта 2018-го, когда украинец играл за “Финикс Санс”.

Примечательно, что его команда уступила 95:120.

“Вашингтон Уизардс” имеет в активе 5 выигрышей при 14 поражениях в нынешней кампании и занимает 14-е место в Восточной конференции.

По материалам: УНН

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